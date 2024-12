Inter, l'Udinese apre per Bijol: quanto vale sul mercato

Questo però non vuol dire che andrà lì:, ma non c'è alcuna trattativa. Lo stesso Bijol sa, che se vuole andare a giocare in un grande club, è chiamato a fare bene qui con noi”., direttore tecnico dell'intervistato da TV12 in occasione della cena natalizia della società bianconera, ha parlato così del futuro del centrale sloveno classe '99 che da mesi è uno dei giocatori tenuti in considerazione da Beppe Marotta e Piero Ausilio in vista della prossima stagione.Alla terza stagione consecutiva in Serie A, dopo aver collezionato, in particolare per chi è alla ricerca di un centrale di difesa.tra la fine di questa stagione (quando si esaurisce il contratto dell'olandese) e quella successiva, nella quale scadrà pure l'accordo con l'ex Lazio. La nuova politica portata avanti da Oaktree ha accolto con piacere la gestione di un prospetto comeche, dopo un campionato di apprendistato, è oggi un'alternativa più che credibile nelle rotazioni di Inzaghi. E nelle proprie intenzioni spinge in questa direzione pure in questo senso.Come si inseriscono dunque i ragionamenti sue su un giocatore con le sue caratteristiche? Lo sloveno è un profilo che è stato seguito ed osservato a più riprese e le sue qualità, in positivo ed in negativo, sono ben note., in considerazione del contratto in scadenza nel 2027 con l'Udinese e dei rumors che in passato lo hanno accostato anche a Fiorentina e Napoli. Il suo costo si aggira al momento sui 15 milioni di euro.