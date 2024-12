Inter, il Siviglia punta Arnautovic: la situazione

non è un punto fermo all'e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. L'addio a gennaio non è da escludere e dalla Spagna arriva una possibile via d'uscita:Non è stato un avvio di stagione semplice per il centravanti austriaco classe 1989, impiegato con il contagocce da Simone Inzaghi e scavalcato nelle ultime uscite anche da. La sua cessione nella finestra di mercato invernale è una delle possibilità e le ultime indiscrezioni della stampa iberica rilanciano il tema.- Secondo quanto riferito da La Colina de Nervion, portale specializzato sul Siviglia,. Ci sarebbero già stati contatti tra il Siviglia e l'entourage del giocatore per un possibile affare a gennaio.

- Il Siviglia è in una situazione non semplice di classifica, quindicesimo in Liga con 19 punti conquistati dopo 15 giornate. Ma a preoccupare particolarmente società e tifosi è la sterilità del: 6 Dodi, 2 Kelechie uno a testa per Chiderae il giovane Stanis. Troppo poco per competere per un posto in Europa.- Si cercano nuovi attaccanti, nuove bocche di fuoco e la convimzione in Andalusia è che Arnautovic possa essere il nome giusto e che l'andaluso possa invertire la tendenza della prima parte di questa stagione. Nel 2024/25 in Serie A ha giocato solo 5 spezzoni senza mai partire titolare, 3 presenze in Champions League di cui 2 dal primo minuto andando segno contro la Stella Rossa alla seconda giornata, unico gol nei poco più di 200 minuti accumulati finora in tutte le competizioni.

- A fine stagione,, scadrà il contratto di Arnautovic con l'Inter e, salvo sorprese, i nerazzurri non eserciteranno la clausola di rinnovo presente negli accordi firmati nell'estate del 2023. Con la prospettiva anzi di ascoltare eventuali proposte già a gennaio.- A quali cifre può partire Arnautovic? L'austriaco è arrivato all'Inter dal Bologna per una cifra complessiva di(4 al lordo con i vantaggi del Decreto Crescita). A gennaio, quindi, peserà ancora a bilancio per una cifra complessiva di(1,9 per 6 mesi di ingaggio e 2,72 di ammortamento cartellino). Per cederlo senza fare minusvalenza e senza agevolare un esodo per l'ingaggio, quindi la cifra minima dovrà proprio essere di