L’Inter si coccola Francesco Pio Esposito: tante chiamate e adeguamento del contratto

È il più piccolo dei tre fratelli Esposito ed è l’unico il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Inter. Francesco Pio è in prestito allo Spezia, ma da Milano lo seguono assiduamente senza perdersi neanche una sola partita di questo campionato che al momento lo ha già condotto a quota 7 reti in 13 partite giocate, un bottino di tutto rispetto considerando che parliamo di un attaccante classe 2005.



Numeri che stanno addirittura mettendo l’Inter di fronte ad accurate riflessioni, perché è vero, Esposito è giovanissimo, ma sta offrendo risposte molto interessanti sia dal punto di visa fisico, sia dal punto di vista mentale e per finire anche da quello realizzativo. E allora opportuno ponderare con attenzione ogni scelta che riguarda il futuro di questo ragazzo, che di sicuro l’anno prossimo approderà in Serie A. Nel luglio del 2023 l’Inter annunciò in contemporanea sia il rinnovo di Valentin Carboni che di Pio Esposito, stessa scadenza ma cifre differenti. Nel frattempo l’argentino è stato convocato in prima squadra con la Nazionale e ha anche giocato diverse partite in A con la maglia del Monza, prima di infortunarsi dopo il trasferimento al Marsiglia.