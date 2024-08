Inter, Lautaro non si è allenato: il motivo e cosa succede verso il Lecce

AFP via Getty Images

Notizia importante quella che giunge da San Siro, dove l'Inter oggi si è allenata alla vigilia della sfida contro il Lecce. Dal campo arrivano aggiornamenti che riguardano il capitanoLa motivazione dell'assenza di Lautaro dalla seduta di rifinitura pre-Lecce, come riportato da Sky, è da ricercare in un. Il centravanti dell'Inter non è al meglio e va quindi verso l'esclusione per la prima a San Siro della stagione 2024/25. Nelle prossime ore verrà valutato in maniera più approfondita lo stop, per decidere se portarlo in panchina oppure lasciarlo direttamente a riposo.

Rientrato dopo la maggior parte dei suoi compagni dagli impegni con l'Argentina, El Toro si era messo a disposizione di Inzaghi in vista della sfida con il Genoa, nella quale è sceso in campo da titolare. Il rodaggio non è però ancora completato e gli acciacchi del nerazzurro ne sono la riprova. Per questo motivo Inzaghi dovrà mettere mano alla panchina: al suo posto, che farà dunque con ogni probabilità il suo esordio a San Siro contro il Lecce al fianco di Marcus Thuram.