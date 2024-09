Inter, investiti 80 milioni per Arnautovic e Correa, ma schierarli in coppia è puro autolesionismo

Getty e Calciomercato.com

quando all’U-Power Stadium si sono ritrovati senza Thuram e Lautaro in campo, ma con il Tucu e l’austriaco che tentavano di scardinare le resistenze del Monza., in questi sette giorni ci saranno City e Milan a frapporsi sul cammino dei nerazzurri e qualcuno doveva pur tirare il fiato., nonostante sia chiarissimo il punto di vista tecnico: nella mente di Inzaghi, infatti, quando c’è da forzare la mano per ottenere il risultato,nelle medesime circostanze, il che significa giocare da trequartista dietro le due punte, che per l’occasione, dopo l’uscita di Lautaro e Thuram, erano Arnautovic e Taremi.

È una, se non addirittura fino a giugno.. Tutte le big hanno al proprio arco elementi con le carte in regola per capovolgere il banco, l’Inter no. I nerazzurri devono puntare tutto sull’organizzazione di gioco, che però dipende anche dalla freschezza atletica e quest’ultima può subire cali come impennate, in relazione ai vari momenti della stagione.

Il difetto era palese ma non hanno voluto metterci mano.degli investimenti e del mercato svolto, ma la verità è che“Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Il pugno rimane inesorabilmente stretto, mentre sugli spalti si porge l’altra guancia quando Arnautovic e Correa giocano addirittura in coppia. È accaduto a Monza, speriamo non accada più.