, a quota 8 punti,, ora in mano al Napoli,. I nerazzurri impattano all'U Power Stadium di Monza contro i brianzoli dell'ex Milan Alessandro Nesta, a quota 3 punti dopo tre pari e un ko finora, con i gol di Mota di testa e di Dumfries nel finale, che ha salvato il risultato e fatto raccogliere almeno un pareggio alla formazione meneghina., in vista degli impegni contro il Manchester City in Champions League e del derby con il Milan.

, secondo quanto raccontato durante la telecronaca a cura di DAZN,Una preoccupazione nata anche dal cambiamento nell’11 di Inzaghi: negli istanti finali della sfida, infatti, Dimarco ha arretrato la propria posizione, facendo sganciare Carlos Augusto sulla fascia sinistra e rimanendo come ultimo uomo nelle situazioni di forcing offensivo dei nerazzurri.

Un fastidio che può determinare la sua assenza alla vigilia di una settimana in cui il calendario prevede trasferta europea col Manchester City, mercoledì 18, e il derby di campionato col Milan, in programma per la sera di domenica 22.A sedare immediatamente le preoccupazioni in casa nerazzurra, ci ha pensato il tecnicoche, a DAZN, si è così espresso sul proprio laterale: "". Una rassicurazione importante per tutti i tifosi e per i futuri impegni della squadra meneghina.