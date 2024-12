Inzaghi: "Per anni l'Inter ha faticato in Europa. So da dove sono partito, la crescita parte prima di Istanbul"

arriva a Leverkusen per il sesto match della fase iniziale della Champions League e domani, martedì 10 dicembre 2024 i nerazzurri a partire dalle 20.45 alla Bay Arena affronteranno il Bayer in un match che è importantissimo nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.ha presentato a Sky e in conferenza stampa la partita svelando anche molti dei dubbi di formazione.Prima a Sky:"Sappiamo dell'importanza della partita. Giochiamo con una squadra di assoluto valore, che ha vinto le ultime cinque partite e che nell'ultimo anno e mezzo ha perso tre partite. Sta facendo un grande percorso, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Dovremo interpretare bene la gara. Il Bayer è una squadra tecnica, che gioca molto bene a calcio con pressioni forti e organizzate, rientrano molto velocemente quando perdono palla. Bisogna essere bravi in tutte e due le fasi".

"Sappiamo tutti il percorso che stiamo facendo. Vogliamo continuare sapendo di affrontare un avversario di sicuro valore. Dovremo farci trovare nel migliore dei modi"."Ci saranno dei cambi rispetto a venerdì. Abbiamo qualche assenza come tutti in questo periodo ma ho massima fiducia in tutti. Dumfries oggi aveva 38 di febbre quindi non poteva allenarsi né venire qui, in difesa le assenze sua, di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi mi complicano le cose ma c'è massima tranquillità per tutti gli altri".Poi in conferenza:

"Sappiamo che affrontare l'Atalanta non è mai semplice. Ci siamo concentrati sul Leverkusen, ultimamente ha giocato a quattro in difesa, per lunghi tratti invece ha giocato a tre e siamo pronti per qualsiasi modulo. La squadra è allenata da un ottimo allenatore e ha portato i suoi principi in campo. Giocano dal basso, attaccano la palla quando la perdono e noi dovremo fare una partita di grandissima attenzione"."Il nostro cammino è stato ottimo, diciamo che a 17 punti potremmo esserci e a 18 sicuramente. Domani giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, in 16 mesi ha perso solo tre partite e ci siamo preparati in questi due giorni e mezzo sapendo che incontriamo una squadra molto forte".

"Ho la fortuna di avere questi ragazzi che in tre anni e mezzo mi hanno dato tutto. So da dove sono partito tre anni e mezzo fa e dove siamo arrivati. Dal 2011 al 2021 la squadra ha faticato tanto in Europa e ne è uscita grazie a questo grande gruppo, alla società e ai nostri tifosi. Abbiamo fatto un grande cammino, tutti dicono sia partito da Istanbul, ma per me anche nel primo anno. Penso alle partite col Real Madrid e Liverpool giocate in maniera fantastica e che mi hanno riempito di orgoglio. Un percorso che parte dal lontano e dobbiamo migliorarlo sapendo cosa abbiamo fatto ma guardando avanti, non indietro"

"I numeri vanno letti, sono importanti. Chiaramente dobbiamo alzare l'attenzione in entrambe le competizioni. Incontriamo una squadra di qualità, non ti dà punti di riferimento. Dovremo lavorare di squadra"."Gli vanno fatti i complimenti per quello che hanno fatto in Europa negli ultimi anni. Mi ritorna in mente quello che ho detto il 13 luglio, dissi sarebbe stato un campionato equilibrato e lo stiamo vedendo. Anche due grandissime realtà come Lazio e Fiorentina stanno facendo un campionato straordinario".

"Di Taremi sono soddisfatto. L'ho voluto e i ragazzi nello spogliatoio gli vogliono bene. Ci sono cinque attaccanti che vogliono giocare. Arnautovic ha avuto qualche problema, ma quando l'ho messo in campo mi ha dato risposte e Correa è tornato a stare benissimo. Spero che ci sia sempre questa concorrenza"."Domani ho concorrenza nelle scelte anche a centrocampo, ma purtroppo non in difesa. Si è aggiunta l'assenza di Dumfries e abbiamo qualche problemino dietro, speriamo di recuperare Dumfries, Acerbi e Palacios già per lunedì".