Lautaro a secco, Inzaghi: "Taremi e Arnautovic meritavano, ma l'ho tenuto in campo per farlo segnare"

Redazione CM

56 minuti fa



Nella convincente vittoria dell'Inter con il punteggio di 3-1 a San Siro contro il Parma, è mancato l'acuto del capitano nerazzurro Lautaro Martinez, particolarmente appannato in questo primo terzo di stagione. Così il tecnico Simone Inzaghi nel post partita a Dazn:



"I gol che abbiamo fatto son stati gran bei gol, ma Lautaro deve continuare così: al 90' ha fatto un ripiegamento da capitano. Taremi e Arnautovic meritavano di entrare ma ho voluto lasciare Lautaro per fargli trovare il gol".



Quindi una valutazione che prescinde dalla prestazione, ma che punta solo a massimizzare la possibilità per El Toro di sbloccarsi e ritrovare la continuità che ha fatto le fortune dell'Inter nelle passate stagioni. Anche se Taremi e Arnautovic potrebbero avere di che eccepire.