Inter, Inzaghi chiede gli straordinari a Barella. Frattesi vuole la Roma ma Oaktree chiede solo cash

Domani sera Inzaghi avrà pochissima possibilità di scelta li in mezzo al campo, prova ne sia che dalla Primavera sono stati portati in prima squadra addirittura tre elementi: Zanchetta, Topalovic e Berenbruch. Senza Calhanoglu e Mkhitaryan è evidente che Inzaghi debba chiedere gli straordinari a Barella, con Zielinski e Asllani che saranno confermati tra i titolari proprio come a Venezia.

DA GESTIRE - Ma Frattesi? Non gioca perché considerato ormai fuori? Molti tifosi si sono posti la domanda quando nel pomeriggio si è diffusa la probabile formazione che ha in mente Inzaghi. In realtà il centrocampista è alle prese da tempo con un problema muscolare e va gestito. La questione mercato esiste ed è concreta, ma in piena emergenza Inzaghi non rinuncerebbe a nessuno e soprattutto, la questione Frattesi è tutt’altro che scritta.

FRATTESI ATTENDE LA ROMA - La Roma pressa, l’Inter non chiude ma chiede cash per stesso ordine della proprietà. I giallorossi per adesso faticano a trovare i fondi ed è questo il motivo che non fa decollare una trattativa che Frattesi avrebbe invece chiuso già da tempo, convinto ormai che l’Inter non sia il posto giusto per lui. E allora anche lui inizia a capire che certe pretese non trovano appigli, prima di puntare i piedi è necessario che la Roma si presenti con un’offerta in denaro e per adesso questo non è accaduto.