Inter, Mauro: "Frattesi? A fine carriera capirà di aver fatto un errore. Non rompa le scatole e aspetti il suo turno"

35 minuti fa



Davide Frattesi è uno degli uomini più chiacchierati di questo mercato di gennaio in Serie A. Chiuso dalla concorrenza all’Inter, il centrocampista scalpita per trovare minutaggio e potrebbe farlo anche lontano da Milano. Sulle sue tracce si è messa la Roma che però non sembra voler arrivare ai 45 milioni di euro chiesti dai nerazzurri. Dell’incursore romano ha parlato l’ex Juventus e Napoli, Massimo Mauro. L’opinionista ha detto la sua a Pressing, su Canale 5: ecco cos’ha detto.



IL PARERE - “Nelle squadre che vincono quelli che entrano sono importantissimi. Questa querelle di Frattesi non ha senso. Lo venderei se sta malvolentieri sì, io voglio solo gente che è contenta di stare in panchina, di giocare un quarto d’ora e di essere determinante per le vittorie. Le squadre che hanno vinto, lo hanno fatto perché quelli che entrano e giocano 5-6 partite non hanno sbagliato la partita che hanno giocato. Questa è una situazione difficile, ma chi levi per far giocare Frattesi? Nessuno. E allora Frattesi non deve rompere le scatole e aspettare il suo turno. Se vuoi stare in una squadra che vince devi essere in grado di gestire la sua professionalità. Punto. Andare via è un grandissimo errore, perché a fine carriera Frattesi capirà che ha fatto un errore ad andare in una squadra che non vince e giocare 10 partite in più all’anno. Devi capire che conta di più stare in un gruppo che vince”.