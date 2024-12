Inter, Inzaghi: ‘Domani chiederemo un sacrificio a de Vrij. Mercato con i giovani? Se sono forti mi vanno bene’

AFP via Getty Images

Alla vigilia della sfida di campionato contro il, il tecnico dell’Simone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Il Como è un’ottima squadra che ha sempre mostrato organizzazione in quel mix di calciatori sia esperti che giovani ma di grande qualità. Sarà una partita molto complicata”.“Ognuno Ha la propria opinione, io mi sento molto apprezzato dalla società e dal gruppo con cui lavoro. Questo mi fa rendere al meglio, sono apprezzato nel mio ambiente. Andremo a concludere il 2024 che è stato un anno che ci unirà per sempre, un anno importante che tra due partite ci lasceremo alle spalle e proveremo a farlo nel migliore dei modi”.

“Bisogna lavorare per migliorarsi, striamo vedendo le difficoltà che ci sono con tante squadre che corrono insieme. Lo scorso anno era un testa testa, adesso ci sono quattro squadre e bisognerà fare ancora uno step di crescita”.“Questo è il mio desiderio, quando mi sento apprezzato e sto bene con il gruppo squadra… Siamo in un momento di grande condivisione, è il quarto anno e l’obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Sono molto gratificato e l’obiettivo è quello di rimanere tanti anni, poi sappiamo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta”.

“Ad oggi fortunatamente nessuno ha manifestato l’intenzione di muoversi. So che la dirigenza si guarda in giro e sono sempre attivi ma la cosa che mi preme di più è la partita di domani”.“Bisseck ha fatto benissimo in quel ruolo, probabilmente se Darmian non avesse avuto problemi lo avrei riproposto. Altrimenti potrebbe farlo Bastoni con Carlos o Palacios nel ruolo di braccetto. Ma c’è ottimismo sia per de Vrij che per Darmian”.

“Nico Paz è calciatore di qualità e di buon fisico, me ne hanno parlato molto bene anche a livello umano”.“Quello del mercato è un argomento che affronteremo più avanti. Io non ho preclusioni né sui giovani né sui vecchi. Sappiamo che si va nella direzione di comprare più giovani, se sono di qualità e aiutano l’Inter a vincere le partite sono il primo ad accettarli”.

“Si è allenato bene ieri e bene oggi, farò le mie valutazioni e guarderò tutti i dati ma mi sembra che stia molto bene, come i suoi compagni di reparto. Deciderò domattina ma sarà sicuramente disponibile”.“Ieri ho sentito Steven, ci siamo scambiati gli auguri. È cambiata la gestione della proprietà ma la dirigenza è la stessa. Oaktree ci è vicina come lo è stato Zhang”.