Inter, Lautaro Martinez: "Io e Inzaghi sottovalutati. Non segno perché gioco lontano dall'area, ora tocca a Thuram"

, attaccante e capitano, si è concesso a una lunga intervista sul Corriere della Sera nella quale ha ripercorso l’attualità e il suo difficile passato in Argentina. Questi gli estratti più significativi.“C’è molta differenza tra il Natale di oggi e quello di ieri in Argentina. I miei genitori lavoravano tutto l’anno per poter regalare qualcosa a me e mio fratello.. Sono cose che ti rimangono dentro e ti legano ai tuoi famigliari".

“Credo sia una questione di. Quando ero piccolo, tornavo a casa da scuola con mio fratello più grande e trovavo il pranzo già preparato da mia madre, che era fuori tutto il giorno a lavorare.rifacevo i letti, sistemavo la biancheria da lavare e facevo fare i piatti a mio fratello, perché mi dava molto fastidio vederli sporchi.. Sono cose che mi hanno marcato come uomo e tutto quello che ho passato cerco di trasmetterlo in campo. Fuori dal calcio, cerco sempre di dare una mano e sono felice di andare a trovare i bambini che non stanno bene: capisco quello che vivono, le loro difficoltà".

“Il sogno di diventare calciatore come mio padre l’ho sempre avuto. Ma a 15 anni ho fatto una settimana in prova alQuando sono tornato a Bahia Blanca ho detto a papà che volevo divertirmi,A fine anno è arrivato il, offrendomi un altro provino: ho detto se mi volete vengo, ma prove non ne faccio più. E mi hanno preso”.“Me li hanno nascosti, questo fa capire quanto i miei genitori hanno protetto il mio sogno di diventare calciatore professionista.Lui ha dieci mesi più di me, siamo legatissimi e quando io sono andato via da casa ha sofferto tantissimo".

“All’esordio in prima squadra ho preso due gialli in due minuti per due scivolate: vivevo tutto come una, perché volevo sempre dimostrare qualcosa.Dettagli che fanno la differenza”.“Una cosa in cui credo molto. Non l’ho mai detto a nessuno, maMe l’hanno raccontato solo a torneo finito, per non farmi perdere la concentrazione. Ma anche queste sono esperienze che ti rafforzano. E i progetti attorno ai vigneti a Mendoza crescono: ci saranno albergo, spa, palestra, negozio”.

“Sono un attaccante eE io in questi mesi sto giocandoperché mi piace far salire la squadra: è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così. Marcussta più centrale e più avanzato, ma non è una cosa studiata: nasce dalla nostra intesa in campo. L’anno scorso spesso era lui che arretrava un po’ o si allargava,“Dopo la vittoria della Copa America sono tornato qualche giorno prima dalle ferie per l’infortunio di Taremi eAdesso però sto meglio. A volte mi sento un, altre volte no: riposare mi piace poco, maLe due cose devono essere collegate e bisogna essere bravi a gestirsi. L’importante, anche quando le cose non riescono come vuoi tu, è dare sempre il 100 per cento. Questa è una cosa che mi porto dentro e cerco di trasmetterla alla squadra da capitano.. Del resto mi è già successo. L’importante è stare tranquilli e lavorare nel modo giusto. Sempre”.

“Quello è stato un segnale importante e dobbiamo continuare a lavorare. Anche perché il campionato quest’anno è ancora più difficile ed equilibrato. Quando ho detto quelle cose, la squadra si divertiva in campo e si vedeva. E forse finora abbiamo dato la sensazione di divertici un po’ meno. Ma sappiamo sempre cosa fare, come trovare il compagno:“Ci sono vari aspetti, ma credo di aver fatto un anno importante, non solo perché sono stato capocannoniere in Copa America e in Serie A, ma anche per il modo di giocare.

“Io ho logià il giorno prima della partita. L’importante è essere sempre concentrati, soprattutto quando le cose vanno male. E questo Inzaghi lo sa gestire benissimo.. E questa mentalità voglio trasmetterla anche nelle partitelle. Ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale e pensavo che non ci fosse più niente dopo: ma c’è tanto altro”.“Secondo me sì. Il suo segreto è che, quindi ci capisce tantissimo e vive le cose come noi. Per me poi la fortuna è doppia, perché lui è stato attaccante e quindi mi lascia la testa libera e il sorriso. Sono cose molto positive.