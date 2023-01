Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex attaccante, Alessandro Matri, ha parlato di Inter, concentrandosi o in particolare sugli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi.



“In questo momento la coppia migliore è quella formata da Dzeko e Lautaro. L’ex Roma in questo momento è inamovibile, visto il suo stato di forma. È il calciatore più intelligente ed è quello con caratteristiche diverse, visto che ama anche uscire a giocar palla. Ma dico anche che nell’interesse di Inzaghi c’è il pieno recupero di Lukaku, perché quando il belga sta bene, diventa straripante. Poi Inzaghi dovrà contestualizzarlo, perché il tecnico nerazzurro ama tener palla e in questo modo, specie se Lukaku non è al meglio, non riesce a giocare bene spalle alla porta né a fare sponda. Lui è uno che trascina gli avversari partendo negli spazi”