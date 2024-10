Inchiesta ultras, partono le audizioni: Inzaghi ascoltato oggi, poi toccherà a Zanetti e Calabria

, nel corso della giornata odierna, salvo sorprese dell’ultimo minuto,coinvolti – ma non indagati, sottolineiamo per chiarezza informativa - nell’inchiesta della Procura di Milano, coordinata dai pm della Dda Storari e Ombra, sulle Curve di San Siro., coinvolto per la telefonata intercettata con l’ex capo della Curva Nord Ferdico per poter discutere dei biglietti per entrare allo stadio). In seguito, sarà il turno del vice-presidente del club di Viale della Liberazione Javier Zanetti e poi del capitano del Milan Davide Calabria. Infine, dovrebbero essere sentiti Hakan Chalanoglu e Milan Skriniar.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, per il fronte sportivo si dovrà ancora attendere. Nonostante il capo della Procura federale Giuseppe Chinè abbia già chiesto a Milano gli atti dell’inchiesta, nulla è stato ancora trasmesso e i tempi potrebbero non essere così brevi.. A Roma verranno poi valutati i possibili illeciti (art. 25 del Codice di Giustizia sportiva) dei tesserati dei due club.

