Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Domani sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno. Si affrontano prima e seconda, sappiamo tutti che significato ha Juve Inter e sarà importante per entrambe le squadre, che stanno facendo un ottimo percorso, difendendo di squadre. Mi aspetto due moduli simili con tanti duelli individuali”.“Assolutamente sì, è la Juventus e hanno un ottimo allenatore. La Juve, come l’Inter ha grandi ambizioni e quest’anno hanno il grande vantaggio di poter preparare le partite tutta la settimana. Noi non ci nascondiamo, anche se in alcuni momenti dicono che l’Inter si è indebolita e in altri dicono che siamo i più forti”.“Sicuramente non ci saranno Bastoni e Pavard, vedremo oggi Cuadrado e Sanchez, perché è tornato con una piccola distorsione dal Cile. Cuadrado sta avendo un problema che non aveva mai avuto in carriera e ci sta penalizzando”.“Parto dal presupposto di avere grandissimi calciatori, molto responsabili. Tutti hanno giocato tante partite di questa importanza. Poi ho tanti calciatori che sono tornati da 10 giorni di ritiro con la Nazionale e prossima settimana avremo tre trasferte, mi sembrava giusto lasciarli in famiglia”.“Conta tanto ma non la considero decisiva, anche se importante però il percorso in campionato. Saremo al primo terzo di campionato e ci saranno tante partite dopo”.“Sono tutte partite particolari, negli ultimi anni abbiamo vinto tanto contro la Juventus, anche un trofeo. L’anno scorso in campionato abbiamo rimediato due sconfitte diverse tra loro, l’anno scorso facemmo un grande primo tempo senza concretizzare, perdemmo un po’ le distanze nel secondo tempo ed è lì che dovremo tenere alta la concentrazione questa volta”.“Non lo farei mai per nessuna gara, andremo per fare la nostra partita, consci delle difficoltà”.“È chiaro, penso che anche loro vogliano sempre giocare le Coppe. Adesso però sono esclusi e sicuramente rappresenta un vantaggio per il campionato”.“Li ho trovati abbastanza bene, c’è sempre un po’ di stanchezza mentale quando rientri da certe sfide. Gli italiani sono contenti del passaggio, purtroppo abbiamo perso Bastoni. Lautaro è tornato contento per la vittoria, mento contenti Sanchez e Carlos”.