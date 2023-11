Leonardo Balerdi, difensore del Marsiglia e compagno di squadra dell'attaccante in prestito dall'Inter Joaquin Correa, ha parlato in conferenza stampa dell'impatto del suo connazionale all'OM:



"Ha bisogno di tempo per adattarsi, la Serie A non ha nulla a che vedere con il campionato francese. Quando è arrivato avendo tanto dolore al piede, sono cose che non vediamo, ma che influiscono sul suo rendimento in campo. Non è al 100%, ha bisogno di recuperare".