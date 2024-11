Inter, Inzaghi: “Mi hanno cercato dalla Premier"

Alla vigilia della partita di Champions contro l’Arsenal, il tecnico dell’Inter,, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Sappiamo su cosa lavoriamo, nelle ultime partite sono arrivate 7 vittorie e un pareggio. Non dimentichiamo che di fronte ci sono sempre avversari contro cui gareggiare. Nelle ultime partite mi sono complimentato con la squadra perché hanno fatto tutto quello che abbiamo provato con l’unico neo di non chiuderla prima. Non bisognava arrivare al 97’ sull’1-0. Ma in A tutte le squadre possono creare problemi e adesso sappiamo cosa ci aspetta”.

“Lo avreste visto se Arnautovic non avesse avuto un’infezione a un occhio, che fatica a guarire. Stiamo valutando per domani, stamattina stava meglio rispetto agli ultimi giorni”“Sto ragionando partita dopo partita ma abbiamo avuto tutti i big match subito dopo la Champions. È successo sempre ed è successo solo all’Inter. Stiamo facendo delle valutazioni, a Empoli non abbiamo speso tantissimo per la superiorità numerica e contro il Venezia ne ho approfittato. Domenica invece abbiamo speso di più, stamattina i ragazzi avevano recuperato abbastanza bene ma ho fatto allenamento più a video che in campo”.

“Per noi è molto più difficile, prima dovevi preparare tre squadre in un girone ed era tutto più semplice anche per i calciatori stessi. Adesso devi ragionare su 8 partite. Poi prima dopo tre partita la questione era più o meno delineata, adesso non è più così e te la giochi anche su un gol in più subito o fatto. È una formula più affascinante, più divertente, ma anche più impegnativa e difficile”.“Ci servirebbero entrambi, giochiamo contro due squadre molto focus. Adesso il focus è sulla gara di domani, l’Arsenal è una squadra molto riconoscibile, se la vedi insieme ad altre 100 squadre senza sapere il nome la riconosceresti per il modo di giocare. È per questo che si è giocata lo scudetto punto a punto contro il City”.

”Teoricamente vorremmo sempre tenere palla ma non è sempre è possibile. Bisogna avere personalità, giocare bene la palla ed essere precisi perché sappiamo che loro tengono tanto palla”.“È un calcio molto affascinante, che piace a tutti gli allenatori e non nego che c’è stata la possibilità in questi anni, non solo adesso ma anche quando ero alla Lazio. Sto bene qua, sono in una delle migliori squadre d’Europa poi sul futuro nessuno ha mai certezze”.

“Sta lavorando benissimo, deve continuare cosè. Domenica ho visto delle pagelle non giuste per la partita che ha fatto, è vero che ha sbagliato qualcosa ma ha giocato molto bene. Deve continuare a lavorare in questo modo, è un grandissimo valore aggiunto per noi e deve continuare con questa crescita”.“Noi allenatori dobbiamo fare tante scelte, ma in questo momento nei miei pensieri c’è l’Arsenal. Se domani Bastoni recupera gioca, ma oggi non era al 100%, anche se lui è molto generoso. Era un po’ affaticato e mi ha detto che domani ci sarà, ma devo fare delle valutazioni perché domenica è uscito con i crampi al 74’. Da allenatore, insieme allo staff, staremo insieme e analizzeremo i dati per valutare se Bastoni potrà giocare, ma non pensando al Napoli”.