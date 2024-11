Scudetto: i bookie vedono il bis dell’Inter, ma l’Atalanta irrompe nella corsa al titolo

Getty Images

Un solo punto di distacco alla vigilia del big-match di domenica che potrebbe essere già importante per la lotta scudetto.guidano la classifica con il club partenopeo che vede ridursi ai minimi termini il vantaggio a causa della sconfitta interna subita contro l’Atalanta e della vittoria sofferta dei campioni d’Italia contro i favori. Proprio alla luce dell’ultimo turno, per i bookie è sempre più vicino in quota il bis degli uomini di Inzaghi, offerto a 1,80, mentre sale a 4 - rispetto al 2,50 del post turno infrasettimanale - il quarto scudetto per il Napoli.

La quinta vittoria consecutiva in campionato, ottenuta con il roboante 0-3 del “Maradona” vede lfare un notevole balzo verso il tricolore: scende infatti da 17 a 7,50 la prima volta della Dea, stessa quota scudetto della Juventus, tornata al successo a Udine. Nonostante la vittoria di Monza, sono poche le possibilità di titolo per ildi Fonseca, offerto a 16, seguito dalla sorpresa Fiorentina, terza in classifica a -3 dalla vetta e vista ora a 21 volte la posta dai betting analyst di bet365