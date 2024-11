Inter, Inzaghi: "Nessun ballottaggio Zielinski-Asllani. Correa titolare? Si merita questa occasione"

Getty Images

A pochi minutiha parlato, ai microfoni di Dazn,. Quella del Bentegodi non sarà una partita semplice per i nerazzurri, soprattutto per i tanti giocatori impegnati con le nazionali: “Mediamente abbiamo 15-18 giocatori in Nazionale. Non è semplice allenarci e prepararci.. Oggi serve un'ottima partita".Senza, che è rimasto a Milano dopo il piccolo problema accusato con la Turchia,. L’albanese è il sostituto naturale:, non c'è mai stato. Il sostituto di Calhanoglu è Asllani, ha avuto una brutta distorsione al ginocchio, ora è pronto e ha fatto due ottime partite con la Nazionale.

CORREA - A Verona torna titolare con la maglia dell’Intera distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta (Napoli-Inter del 21 maggio 2023):Conosce la concorrenza, avrebbe giocato anche con Lautaro a disposizione. Sa di avere una chance e credo che se la giocherà nel migliore dei modi".