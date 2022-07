Simone Inzaghi è stato chiaro: almeno all'inizio, il titolare della porta e della fascia di capitano dell'Inter rimane Samir Handanovic, fresco di rinnovo e ancora avanti rispetto al nuovo arrivato André Onana. Nel corso della stagione potremmo assistere ad un avvicendamento, ma le prime cinque amichevoli (Milanese, Lugano, Monaco, Novara, Lens) hanno mandato un segnale chiaro: 5 partite, 5 volte titolare lo sloveno, addirittura due volte sostituito da Cordaz e non dal camerunense che è rimasto in panchina contro le ultime due avversarie.



CHE SUCCEDE? - Sui social c'è già chi parla di caso, anche se sono molti i tifosi che condannano l'allarmismo, pur esprimendo una certa voglia di vedere all'opera il nuovo portiere. Nulla, infatti, vieta di mescolare un po' le carte nella preseason, come dimostra la coppia iniziale Dzeko-Correa schierata ieri, o come dimostra il Milan, che in Ungheria contro lo ZTE è partito con Tatarusanu e non Maignan (e qui non c'è il minimo dubbio su chi sia la prima scelta). La prossima partita, sabato contro il Lione, fornirà qualche indicazione in più.



