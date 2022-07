(probabilmente ancor più di Bremer)Quell’incontro in sede con Antun aveva illuso in tanti, così come il ghigno marcato dell’ad ogni qual volta emergesse sottobanco il nome della “Joya”. I tifosi fremevano perché avevano capito quanto potesse essere importante cogliere quell’occasione di mercato, specie nelle condizioni economiche in cui attualmente versa il club nerazzurro. In una situazione normale, un Dybala, l’Inter non può permetterselo. E poicon Dzeko al traguardo di una fantastica carriera e Correa, corpo estraneo in un sistema collaudato.“Dybala? Non c’era né spazio né necessità. Oggi l’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto”, ha spiegato l’ad a DaznLa stessa che ha offerto in pasto nel suo ufficio agli esponenti della Curva mercoledì scorso. Gli ultras chiedevano la permanenza di Skriniar, Marotta ha risposto con il sermone sulla sostenibilità. “I tifosi stiano tranquilli”,Perché l’esperienza insegna e la scorsa estate aveva conosciuto gli stessi slogan: “Competitività e sostenibilità”. In realtàcon quanto costruito in precedenza, passando dal primo posto di Conte al secondo di Inzaghi.sulla sinistra. Ma i presupposti lasciano ombre. Insomma,