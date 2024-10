Inter, Inzaghi: "Taremi e Arnautovic meritavano un'occasione. Caos ultras-società? Rispondo così"

AFP via Getty Images

Vittoria in scioltezza per l'Inter di Simone Inzaghi nella seconda giornata di Champions Legue: secco 4-0 alla Stella Rossa a San Siro, prima vittoria stagione in Europa e quattro punti in classifica dopo lo 0-0 col Manchester City nel primo turno.: "Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra chiusa che ha giocato un calcio difensivo. Dopo il gol di Calhanoglu ci sono state un altro paio di occasioni nel primo tempo, anche se abbiamo preso un altro paio di ripartenze che potevamo leggere meglio; nel secondo tempo è andato tutto bene e ho avuto le risposte che volevo. Adesso dobbiamo continuare così".

- "Devo fare delle scelte pensando al bene della squadra, ma meritavano questa occasione e l'hanno sfruttata molto bene. Dovranno aiutarci molto, la stagione è ancora lunga: li ho voluti qua,. Ma sono contento anche di altri giocatori che hanno trovato meno spazio e stasera mi hanno dato risposte positive".- "Noi abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto,contro una squadra che era avanti a noi sulla condizione fisica, ma abbiamo fatto una gran prestazione".

- "Un allenatore deve fare delle scelte e io non posso farmi condizionare da quello che si dice. Immaginavo che i nostri avversari avrebbero giocato bassi, così ho pensato checi avrebbe potuto aiutare con il suo palleggio e la sua tecnica".