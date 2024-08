Inter, Inzaghi: "Vediamo se riusciamo a recuperare Lautaro per l'Atalanta, ma che bel segnale Taremi"

AFP via Getty Images

L'allenatore dell'Simoneha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Lecce:"La fame ci vuole sempre ma ero abbastanza tranquillo perché i ragazzi si stanno allenando bene. A Genova abbiamo preso due gol evitabili ma ho visto l'atteggiamento giusto e segnali importanti"."Venerdì mattina si è svegliato col dolore, con un problemino, lui avrebbe voluto esserci da generoso qual è ma abbiamo preferito non rischiare. Venerdì? Non so se ci sarà, cerchiamo di recuperarlo"."Stavamo gestendo bene, non vedevo necessità di cambiare prima. Gli otto che ho mandato a scaldarsi erano pronti, poi saranno anche dieci con il nuovo acquisto (Palacios, ndr). Sono ragazzi seri che lavorano per il bene dell'Inter".

"Le altre si stanno rinforzando e avranno gli stessi nostri obiettivi, il calcio d'agosto non è per nulla semplice perché si fa fatica. Noi abbiamo faticato ma ci abbiamo messo serietà, concentrazione e applicazione".- "Si è integrato benissimo, poco appariscente ma importantissimo stasera, sempre utile alla squadra. E' il segnale che ogni allenatore vorrebbe avere".