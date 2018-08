Mancano poco meno di 11 giorni alla chiusura del mercato in Serie A e ancora tanti grossi colpi sono in canna per alcune delle società più importanti. Sì, nell'estate di Nainggolan, Higuain e soprattutto Cristiano Ronaldo c'è ancora grande margine di manovra per colpi che possano spostare gli equilibri del nostro campionato. In particolare sono Inter e Juventus le società più attive con un obiettivo in comune: cercare un ultimo grande colpo in mezzo al campo. C'è però di più perchè le mosse dei nerazzurri potrebbero ricadere a cascata su quelle dei bianconeri con i futuri di Modric e Pjanic strettamente collegati.



GIOCO A INCASTRO - L'Inter ha da tempo intrapreso la difficilissima trattativa per l'acquisto dal Real Madrid della stella croata e vice-campione del Mondo, Luka Modric. Gli agenti sono al lavoro da oltre un mese e il giocatore ha già trovato un'intesa di massima per un quadriennale con i nerazzurri. Ora va accontentato il patron Florentino Perez che incontrerà nei prossimi giorni Modric il quale chiederà la cessione. Tutto lineare, con l'Inter che rimane in attesa, ma cosa c'entra la Juventus? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il principale obiettivo delle Merengues in caso di accordo per l'addio del croato è quel Miralem Pjanic che la società bianconera sta cercando di blindare con un ricco rinnovo dopo le mancate offerte monstre che Marotta e Paratici aspettavano per lui.



LA MOSSA BIANCONERA - L'addio di Modric aprirebbe le porte di Valdebebas a Pjanic liberando al tempo stesso uno slot a centrocampo per la Juventus che sta sognando da tempo una maxi-operazione in entrata dello stesso impatto di quella di Cristiano Ronaldo. Il sogno è il ritorno a Torino di Paul Pogba (ma il Barcellona sta facendo sul serio con il Manchester United), ma l'alternativa più credibile non è da meno ed è rappresentata da quel Sergej Milinkovic-Savic per cui più volte i dirigenti bianconeri hanno incontrato il patron della Lazio Claudio Lotito. Un gioco a incastri di livello assoluto, aspettando l'Inter, e il futuro di Modric.