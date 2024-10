Inter-Juve, la serata da incubo dell'arbitro Guida in Champions in Atletico-Lille. Simeone: "Allucinante"

AFP via Getty Images

anche se questa volta il palcoscenico non era la nostra Serie A, bensì laE protagonista di una notte da dimenticare è stato quello che oggi, per il deisgnatore arbitrale Gianluca Rocchi, è il miglior fischietto che ha in organico: il signordella sezione di Torre Annunziata e internazionale addirittura dal 2014., l'attesissio derby d'Italia in programma, ma l'avvicinamento al big match non è stato dei migliori date le accesissime polemiche scaturite in Spagna dal suo arbitraggio di

Sotto la lente d'ingrandimento dei Colchoneros, del loro allenatoree di tutta la stampa spagnola c'è stato il rigore del momentaneo 2-1 fischiato perin area di rigore. Un rigore dato in campo e che il var (c'era Pairetto, in Inter-Juve ci sarà Mazzoleni) non ha tolto nonostante non esista un'immagine chiara in cui si veda che il tocco ci sia effettivamente stato e che, al contrario, mostrano chiaramente come sia André del Lille a colpire il pallone di mano. Un rigore inesistente che ha indirizzato la gara verso il 3-1 finale dei francesi e che ha scatenato la furia di Simeone e dei media spagnoli.

Prima in conferenza stampa l'ex centrocampista di Inter e Lazio e oggi allenatore dell'Atletico ha sbottato:Poi in Spagna è partita la polemica con tantissimi ex-arbitri fra cui l'ex arbitro top della Uefa,, che hanno descritto l'episodio come "".

Non il clima migliore per avvicinarsi a una partita così delicatae che, in passato lo aveva messo al centro delle polemiche. Nell'ultimo 1-1 della scorsa stagione a Torino, a Guida viene rinfacciato dai tifosi bianconeri il mancato intervento sul contattoche poi portò al gol dell'Inter. In casa nerazzurra, invece, il fischietto di Torre Annunziata viene ricordato spesso anche per il contattonel celebre derby che poi lanciò la rimonta di Pioli fino allo scudetto perso da Simone Inzaghi.