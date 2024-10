Inter-Juventus: da Vlahovic vs Thuram al fortino di Inzaghi e l'imbattibilità di Thiago Motta, 10 statistiche sul Derby d'Italia

, la partita che tutta Italia aspetta. La sfida delle sfide, carica come sempre di tensione, sfottò, incastri e oggi più che mai fondamentale anche in chiave classifica, è finalmente arrivata. Oggi,in San Siro a Milano i nerazzurri die i bianconeri didaranno vita all'ennesima battaglia con vista su una parola, scudetto, che oggi più che mai vede le due squadre contrapposte insieme al Napoli del doppio grande ex Antonio Conte.E per un Derby d'Italia così carico di significato. Dal dualismo Vlahovic-Thuram, al fortino San Siro per Inzaghi e al record di imbattibilità della Juventus,

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter-Juventus in diretta su NOW

GUARDA SU NOW