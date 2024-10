Inter-Juve, le mosse a sorpresa di Inzaghi e Motta: Asllani contro Fagioli, i dati a confronto

Getty Images

Meno uno al derby d'Italia. Oggi è, che si sfidano domenica a San Siro con calcio d'inizio alle ore 18.- Entrambi gli allenatori sono alle prese con diverse assenze importanti per infortunio:- Tra i nerazzurriNei bianconeri, pronto a sfidare suo fratello Marcus.

- L'unico certo di una maglia da titolare nel centrocampo della Juve èL'albanese ha smaltito la contusione al ginocchio che gli ha fatto saltare le ultime due trasferte vinte 1-0 a Roma e a Berna.- Finora in questa stagione Kristjan ha raccolto 6 presenze: 5 in Serie A e una in Champions League per un totale di 162 minuti giocati. E' partito dall'inizio soltanto a Monza, entrando con Genoa (ammonito), Lecce, Atalanta, Milan (ammonito) e Stella Rossa, restando in panchina contro Manchester City, Udinese e Torino oltre a saltare per infortunio le ultime due gare con Roma e Young Boys.

- Nicolò Fagioli ha giocato più del triplo di lui: 10 presenze (7 in Serie A e 3 in Champions League) per un totale di 575 minuti giocati. L'italiano è stato schierato titolare con Verona, Roma (ammonito), Genoa (ammonito), Lispia (assist), Cagliari e Stoccarda ed è entrato contro Como, Empoli, PSV Eindhoven e Lazio (ammonito), rimanendo in panchina soltanto contro il Napoli. Aver messo più minuti nelle gambe è un vantaggio.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.