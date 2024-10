Inter-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una gara valida per la nona giornata di campionato in Serie A. Dopo le vittorie in trasferta con Roma e Young Boys, i nerazzurri campioni d'Italia si presentano a questo scontro diretto con 17 punti in classifica. Uno in più dei bianconeri, reduci dalla prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda in Champions League.Arbitra Guida, assistito da Meli e Alessio con Colombo quarto uomo, Mazzoleni e Fabbri al Var.Nel prossimo turno infrasettimanale mercoledì l'Inter fa visita all'Empoli, mentre la Juventus riceve il Parma.

Partita: Inter-Juventus.Data: sabato 27 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale tv: DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.Streaming: DAZN - SKY GO - NOW.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.. Simone Inzaghi.

(4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Fagioli, Thuram; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz.. Thiago Motta.Simone Inzaghi non può contare sugli infortunati Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto. I ballottaggi sono Bisseck o Pavard in difesa mentre a centrocampo Asllani appare ormai in vantaggio per una maglia da titolare. L’albanese dovrebbe aver smaltito il dolore al ginocchio per il trauma contusivo. Dall'altra parte Thiago Motta deve fare a meno degli infortunati Bremer, Douglas Luiz, Koopmeiners, Milik e Nico Gonzalez. I ballottaggi sono Danilo o Gatti, Savona o Cabal, Locatelli o Thuram e Conceiçao o Weah.

Inter-Juventus viene trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso si potrà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 del satellite. In entrambi i casi la gara sarà accessibile tramite abbonamento.Inter-Juventus è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni su Dazn, su Sky telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.