si affrontano al Meazza per la nona giornata dinel derby d'Italia numero 251 in partite ufficiali, il numero 183 in Serie A.vede 112 vittorie per la Juventus, 62 pareggi e 76 successi per l'Inter.dai bianconeri sono state 352, quella realizzate dai nerazzurri 305. Per quanto riguarda, l'ultimo successo dell'Inter è l'1-0 del 4 febbraio di quest'anno, l'ultimo pareggio è l'1-1 dell'ottobre del 2021, e l'ultima vittoria della Juventus è l'1-0 del marzo 2023. Oggisi presentano all'appuntamento rispettivamente con 17 e 16 punti in classifica. L'Inter ha vinto l'ultima partita di campionato, in casa della Roma, e l'ultima in Champions League, sul campo dello Young Boys, mentre la Juventus arriva dalla vittoria in campionato sulla Lazio e della sconfitta interna in Champions contro lo Stoccarda. Oggi, con Mazzoleni al Var.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.Di Gregorio; Savona, Kalulu, Danilo, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Weah, Fagioli, Conceiçao; Vlahovic. All. Thiago Motta.