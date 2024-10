Inter, le pagelle di CM: Thuram fenomenale, fascia sinistra distrutta. Frattesi, dov'è l'equilibrio?

AFP via Getty Images

Nessun peccato grave, ma la sensazione che su almeno un paio di gol presi avrebbe potuto fare qualcosa in più.Anche questa volta contro la Juventus c’è il suo zampino: si inserisce alle spalle della difesa bianconera e serve al centro per Thuram, che poi viene steso da Danilo per il calcio di rigore dell’1-0. Esce perché ammonito.Entra e sbaglia praticamente tutto, sembra anestetizzato, in balia di quello che accade attorno a lui).Sul primo gol bianconero sembra andare un po’ a spasso, ad esplorare zone di campo a caso, lasciando lì in mezzo il buco in cui si infila McKennie che trova l’assist vincente. Gli capita una grande chance in area avversaria ma da ottima posizione non piega il corpo e la palla che calcia finisce in curva.

Male, come tutta la catena di sinistra, continuamente sollecitata da Cambiaso e Conceicao. Disturbato dai continui inserimenti di McKennie, che non gli consentono di andare ad aiutare i compagni in raddoppio.Guadagna il calcio di rigore che riporta l’Inter in vantaggio. Liscia clamorosamente davanti alla linea di porta e fa mugugnare mezzo San Siro ma pochi minuti dopo è ancora lì, questa volta per fare esplodere di gioia l’intero stadio: su angolo dalla sinistra stoppa e incrocia il diagonale che Di Gregorio può solo guardare. E poi? Poi concede a Yildiz tutto lo spazio immaginabile per andare a fare gol. Montagne russe, come a Berna.

Premia l’inserimento di Pavard e innesca l’azione che porta al gol dell’1-0. Prova a concludere con la punta dopo una transizione di 40 metri di campo palla al piede, ma trova una deviazione. È sempre in partita, inizia però a soffrire quando entra Frattesi al posto di Zielinski.: Inizia benissimo, giocando a uno o massimo due tocchi ed è glaciale quando si presenta dagli undici metri e spiazza Di Gregorio. Nella propria area di rigore però non è altrettanto efficace e si perde inspiegabilmente Weah che va a concludere a porta vuota. Ma il destino gli regala un’altra chance per concludere il match positivamente, un altro calcio di rigore, che Zielinski realizza calciando preciso all’angolino. Da vice Calha gioca con la giusta personalità, ma questa non è una novità per uno come lui, indipendentemente dal ruolo.

(Dal 18’ s.t.L’equilibrio è probabilmente qualcosa che non incontrerà mai. Tanto agonismo e nervo, ma è anche la saggezza che fa il campione e da questo punto di vista sembra proprio che pecchi parecchio).Conceicao lo punta e lo salta con una disinvoltura micidiale, così l’armeno fa una brutta figura e l’Inter subisce il secondo gol. Poi però si fa perdonare alla grande, chiedendo e chiudendo l’uno due con Thuram per poi concludere con un mancino che fa secco Di Gregorio.: Si trova di fronte un Conceicao che scappa via da tutte le parti e lui non riesce ad arginarlo.

È impressionante, sta tenendo in piedi quasi da solo l’intero reparto offensivo nerazzurro. Scatta, tiene palla, conquista il calcio di rigore spuntando alle spalle di Danilo come un rapace. Inizio di stagione clamoroso per il francese.: Perde palla a centrocampo e la Juventus trova il gol sulla ripartenza. Ancor peggio del pallone perso, la sceneggiata che compie torcendosi di dolore a terra come se avesse subito un fendente. Non è la prima volta. Sfiora il gol con un bel colpo di testa e un altro se lo divora quando impatta male un cross dalla destra.

: Questa volta i cambi dalla panchina gli portano il malus. Bisseck e Frattesi distruggono l’equilibrio già compromesso di una squadra che per 90’ di gioco non ha mai trovato le giuste contromisure a Conceicao.