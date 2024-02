Inter-Juventus, tutte le statistiche e curiosità: Allegri a ritmo scudetto, Lautaro da record. Due X mancano da 22 anni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Questa sera a partire dalle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro,vedrà 180 paesi sintonizzati per guardare il match più atteso non solo della 23esima giornata di Serie A, ma anche dell'intero campionato.si mette il vestito della sfida scudetto con le due formazioni allenate da(che ha una gara da recuperare contro l'Atalanta) edivise in classifica da soltanto un punto. Inter e Juventus si affrontano per l'edizione numero 251 del derby d'Italia, ma questa è soltanto una delle tante statistiche e curiosità legate alla gara., in 87 occasioni, con 46 pareggi e 48 successi nerazzurri a completare il bilancio. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata,(pareggio a reti bianche all’andata al Delle Alpi e 2-2 al ritorno in casa dei nerazzurri). La Juventus ha vinto l’ultima partita giocata in casa dell’Inter in Serie A, senza subire reti, e non arriva a due vittorie fuori casa di fila con annesso clean sheet contro i nerazzurri nella competizione dal 1977, quando sulla panchina della squadra piemontese c’era Giovanni Trapattoni.