Inter-Juventus, Lautaro contro Vlahovic: numeri a confronto

Francesco Guerrieri

Una sfida nella sfida. Inter-Juventus è anche il testa a testa tra i due bomber: da una parte c'è Lautaro Martinez che in campionato viaggia a una media di un gol a partita; dall'altra Dusan Vlahovic tornato ad essere decisivo dopo una prima parte di stagione in salita. Il big match passa anche da loro, che in campionato si sono affrontati sette volte delle quali tre nelle sfide tra Inter e Juventus. Nelle altre quattro occasioni hanno giocato contro quando l'attaccante serbo era ancora alla Fiorentina. Il bilancio tra i due è di due gol a uno per l'attaccante argentino: nel settembre 2020 ha messo la firma nella vittoria dell'Inter di Conte a San Siro una Fiorentina che ha iniziato senza Vlahovic entrato solo nell'ultima mezz'ora; nel novembre scorso invece i due attaccanti sono stati protagonisti con un botta e risposta nell'1-1 dello Stadium tra Juve e Inter.



I NUMERI DI LAUTARO - La Juventus è la squadra contro la quale Lautaro ha giocato più partite in carriera: 17 sfide con i bianconeri (5 vinte, 5 pareggiate e 7 perse), ma non è l'avversario a cui ha segnato di più; con la Juve ha fatto 4 gol, ci sono altre undici squadre alle quali ha segnato più reti (Cagliari e Salernitana sono le vittime preferite, hanno incassato 9 gol ognuna). In questa stagione Lautaro ha giocato - fascia da capitano al braccio - 28 partite su 30 saltando solo due gare di campionato per un problema agli adduttori. Considerando tutte le competizioni ha segnato 22 gol con 5 assist.



I NUMERI DI VLAHOVIC - Come per Lautaro, anche l'Inter è la squadra contro la quale Dusan Vlahovic ha giocato di più in carriera. 12 partite tra Juventus e Fiorentina, con una sola vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte. Il serbo ha fatto tre gol contro i nerazzurri, anche in questo caso però non è quella alla quale ha segnato di più: le squadre che hanno preso più reti da Vlahovic sono Torino, Salernitana, Lazio, Bologna e Sassuolo (6). I tre gol segnati all'Inter sono arrivati uno con la maglia della Fiorentina e gli altri due con la Juve. Quest'anno Vlahovic ha fatto 12 gol in 22 partite, ma sei di questi li ha segnati nelle ultime quattro gare.