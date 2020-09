11.20 Anche la seconda parte delle visite mediche si è conclusa per Aleksandar Kolarov. Nelle prossime ore, il calciatore firmerà il contratto che lo legherà all'Inter e successivamente arriverà il comunicato ufficiale da parte del club.





9.30 - Dopo l'arrivo a Milano nella giornata di ieri, Aleksandar Kolarov inizia oggi a tutti gli effetti la sua avventura da nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno serbo ha raggiunto da pochi minuti l'Istituto Humanitas di Rozzano per completare l'iter delle visite mediche.



Nel corso delle prossime ore, il calciatore arrivato dalla Roma a titolo definitivo, firmerà un contratto annuale con opzione per un'altra stagione col club nerazzurro.