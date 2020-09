Aleksandar Kolarov abbraccia l'Inter. Inizia l'avventura nerazzurra del terzino serbo, che è arrivato pochi minuti all'aeroporto di Linate dopo l'esperienza in nazionale per la Nations League.



I DETTAGLI - Prevista per questo pomeriggio la prima parte di visite mediche con l'Inter: il classe '85, che arriva a titolo definitivo dalla Roma, firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione.