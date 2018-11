Non solo Paris Saint-Germain e Manchester City:. Un trasferimento studiato nel minimo dettaglio dall'allora amministratore delegato Marco Fassone - come riporta il quotidiano svizzero Tages Angeizer - per regalare a Roberto Mancini un grande colpo senza gravare sulle casse del club in un particolare momento in cui la Uefa teneva già sotto controllo i conti del club di Corso Vittorio Emanuele."Chi vuole migliorare ha bisogno di qualità e la qualità per me è rappresentata da giocatori come Shaqiri". In un momento di grande difficoltà della sua squadra, Roberto Mancini, tecnico dell'Inter, chiede a gran voce l'acquisto dello svizzero. I nerazzurri non possono però investire 15 milioni di euro, ma il rischio di non qualificarsi in Europa League spinge Fassone e Thohir a trovare uno stratagemma per aggirare il Fair Play Finanziario e i controlli della Uefa, in accordo con il Bayern Monaco. I due club si accordano per il prestito a titolo gratuito di Shaqiri dall'8 gennaio al 31 dicembre 2015, con l'obbligo per i nerazzurri di acquistarlo a titolo definitivo per 15 milioni di euro in tre particolari circostanze:La società tedesca decide dunque di non percepire nulla subito, assicurandosi la cessione entro la fine dell'anno.Ben presto la situazione cambia: Shaqiri perde posizioni nelle gerarchie di Mancini e l'Inter viene sanzionata con una multa di 6 milioni di euro, con altri 14 sospesi, che rende impossibile il riscatto dello svizzero. A 'salvare' il club nerazzurro ci pensa lo, che acquista il calciatore per 14,5 milioni di euro dopo il riscatto di 15 dal Bayern Monaco.