Joao Felix non ha convinto in questi anni all’Atletico Madrid e Simeone sta pensando di venderlo per puntare su un profilo, sempre giovane, ma più pronto e adatto al suo stile di gioco. Il preferito del Cholo è Lautaro Martinez, dell’Inter, per il quale sarebbe disposto ad offrire lo stesso talento portoghese. Lo riporta Don Balon.