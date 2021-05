Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport di Marcelo Brozovic, cercato dal Paris Saint-Germain: "Mal di pancia? Se lo faccia passare. Brozo è fondamentale per gli equilibri dell'Inter e se gioca sempre un motivo ci sarà. Conte ha capito che tra chilometri percorsi, grinta, capacità di non tirare mai indietro il piede e di ripulire palloni sporchi, al croato non si può rinunciare".



SUL RIGORE A CUADRADO - "Cuadrado nell'episodio decisivo si è buttato. Eppure gli hanno dato rigore. Come al solito".



SU VIDAL - "Che ha fatto un solo gol, ma alla squadra giusta (la Juve, ndr.). E che se resta, sarà decisivo nella finale di Champions".