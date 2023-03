La settima sconfitta in campionato, il Napoli ormai distante 18 punti e un rendimento non all’altezza delle aspettative rendono la posizione di Simone Inzaghi non più così salda. Un addio del tecnico emiliano dall’Inter vale 7,50 volte la posta per i betting analyst, che vedono in pole come possibile sostituto proprio il tecnico che ha battuto Inzaghi nell'ultimo incrocio, l’attuale allenatore del Bologna Thiago Motta, visto sulla panchina dell’Inter a 3,50, in vantaggio su Vincenzo Italiano offerto a 7,50. I tifosi del club milanese sognano però un ritorno d’autore: il rientro dell’eroe del Triplete, Josè Mourinho si gioca a 10, stessa quota di Dejan Stankovic - altro ex Inter - e Thomas Tuchel, mentre l’artefice dell’ultimo scudetto nerazzurro, Antonio Conte, è fissato in quota a 15.