#Inter il caos #Conte continua. La curva in sede per protestare contro Zhang. Esposti due striscioni pic.twitter.com/EiIA4i625A — calciomercato.com (@cmdotcom) May 26, 2021

Le frizioni cone le notiziehanno fatto si che i sostenitori nerazzurri si presentassero in viale della Liberazione per contestare le scelte societarie che mirano al taglio costi e minano il progetto di sviluppo di un gruppo che ha appena vinto lo scudetto.“Prenditi le tue responsabilità o la lascia la nostra città”, a cui si aggiunge: “ridimensionare i campioni è solo da coglioni. Mister, staff e giocatori non si toccano”. Una delegazione degli ultras è stata fatta salire all'interno della sede per incontrare i rappresentanti nerazzurri.