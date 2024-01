Inter, la decisione su Sensi

Stefano Sensi è in uscita dall'Inter. L'ex Sassuolo ha il contratto in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vuole vendere il centrocampista per monetizzare un minimo: le prossime settimane serviranno a cercare un acquirente.