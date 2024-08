Il Pagellone del Calciomercato: Juventus regina, il Milan strappa la sufficienza, Inter 6,5 e Napoli a un passo dal 9

ATALANTA

La solita estate calda a Bergamo, con la società che in Italia - e non solo - ha portato il ‘player trading’ a un livello superiore. Certo, te lo puoi permettere se hai Re Mida Gasperini in panca, uno che quel che tocca trasforma in oro. L’ultimo di questi Teun Koopmeiners, venduto alla Juve a quasi 60 milioni e che ha permesso ai bergamaschi il solito giochino fenomenale di rigirare mezza rosa, comprare di qualità e chiudere pure con il conteggio in attivo tra acquisti e cessioni. Ci sono scommesse come Zaniolo, scommesse già vinte come De Ketelaere (riscattato), ma anche Samardzic, Bellanova, Sulemana, Brescianini, Retegui, Kossounu e un jolly come Cuadrado. Al netto di tutto, una delle più attive in Italia. Voto 8.