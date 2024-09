Inter, la settimana perfetta dei fratelli Esposito: tutti in gol, ma solo uno è sotto controllo. Il punto

Getty Images

(in ordine dal più grande al più piccolo) hanno potuto gioire ognuno per se stesso ma anche per gli altri, regalando ai genitori, Agostino e Flavia, la settimana perfetta, uno per il centrocampista e due per l’attaccante: finta sul difensore e palla calciata sul secondo palo. Impossibile immaginare di meglio.

- Una settimana che non è passata inosservata neanche in Viale della Liberazione, visto che in qualche modo, che lo ha acquistato dalla Spal versando però anche 300 mila euro all’Inter, che deteneva una percentuale sulla rivendita del calciatore.- Diversa, invece, le questione che riguarda Sebastiano Esposito.in favore dei toscani. Stando agli accordi,dell’attaccante, che a Empoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con già 2 gol e 2 assist in stagione.

Ancora diversa la situazione che riguarda Francesco Pio,Il più piccolo dei fratelli Esposito è quello che può vantare la più grande considerazione in Viale della Liberazione e la sua crescita esponenziale impone serie riflessioni:E infatti non è un caso se