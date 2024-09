Inter, Barella out: Inzaghi pronto al rilancio di Frattesi e Zielinski, c'è un dato che conforta

Redazione Calciomercato

A seguito della sconfitta contro il Milan,, un successo che è mancato negli ultimi due turni. Contro i friulani – si giocherà sabato alle 15 – non ci sarà Barella tra i protagonisti del primo insuccesso dopo sei stracittadine vinte consecutivamente. Il centrocampista azzurro è uscito nel finale del derby a causa di un affaticamento muscolare e la sua situazione è stata analizzata da alcuni esami specifici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.. L’obiettivo è recuperare per la sfida contro la Roma del 20 ottobre. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana: di fatto, l'ex Cagliari sarà out fino a dopo la sosta, salterà i tre prossimi impegni e punterà a tornare per la gara contro la Roma del 20 ottobre.

Servirà, dunque, fare affidamento sulla profondità della rosa a disposizione del tecnico piacentino che, pur essendo partito con il peggior score della sua avventura in nerazzurro (persino nella stagione 2022-23, dopo cinque giornate, i punti accumulati erano superiori - 9 contro gli 8 di adesso -), dovrà continuare a puntare sul turnover e sulla ferrea mentalità che contraddistingue l’ambiente della Pinetina, pronto a riscattarsi immediatamente., durante l’allenamento dei nerazzurri (un’occasione per il presidente e amministratore delegato Beppe Marotta, per il direttore sportivo Piero Ausilio, per il vice ds Dario Baccin e per il vice-presidente Javier Zanetti di avere un confronto diretto con Simone Inzaghi),Nella sua avventura in nerazzurro,Si tratta di 7 gare di campionato in quattro stagioni e 3 di Champions saltate da Barella, senza però che la squadra di Inzaghi ne abbia risentito, anche per la qualità di un centrocampo che ha potuto contare su ottime riserve e rotazioni intelligenti da parte del tecnico piacentino.Fondamentale, come dicevamo, sarà l’utilizzo delle varie risorse a disposizione.Non esiste, per le ambizioni di tutti i comparti di Viale della Liberazione, non essere competitivi sia in Serie A che in Champions League. Chiaro come servirà maggior umiltà e senso di responsabilità. Servirà rimanere coi piedi per terra, unendo coesione e qualità., sotto quest’ultimo punto di vista,

, sino a ora ancora lontani dalla miglior forma vista nella loro carriera. In particolar modo,, dimostrando di essere una pedina utile per il tecnico piacentino così come mostrato in Nazionale con Luciano Spalletti (con l’Italia, è il capocannoniere di quest’ultima gestione, con 7 reti messe a referto).È l’occasione per esplodere definitivamente.

. L’enorme duttilità dell’ex centrocampista del Napoli porterà Inzaghi ad avere più di un dubbio in occasione della sfida contro l’Udinese.. L’allenatore nerazzurro è convinto che il centrocampista polacco possa aggiungere caratteristiche uniche a un centrocampo già di qualità.

