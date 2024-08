Inter, Lautaro ancora out: a forte rischio per l'Atalanta

che viaggia a ritmi spediti in questi ultimi giorni di mercato in cui da un lato è stato chiuso il colpo Palacios e dall'altro si aspettano ancora offerte per Correa e Arnautovic per provare un ultimo affondo in attacco, prosegue anche il suo percorso di lavoro ad Appiano Gentile dove, anche grazie alla svolta ottenuta con la vittoria per 2-0 contro il Lecce, si guarda al primo big match stagionale in programma venerdì alle 20.45 a San Siro contro l'Atalanta con un po' di ottimismo in più. Ottimismo per Simone Inzaghi, maLa punta argentina, in campo per necessità di risultato e forse oltre le previsioni per 86 minuti contro il Genoa ha subito nella giornata dello scorso giovedì 22 agosto unInzaghi ha preferito non portarlo neanche in panchina con il Lecce, ma nella giornata di ieri e, secondo la Gazzetta dello Sport anche per quella di oggi,. Le possibilità che recuperi ci sono, ma la voglia di rischiarlo no e, di conseguenza, si valuterà fino all'ultimo se inserirlo nei convocati, con chance ridotte al minimo però di vederlo dal 1'.

Un problema, inevitabilmente, dato che nel primo scontro diretto l'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno del suo capitano, ma rispetto a un anno fa la difficoltà di gestione dell'attacco è stata "alleggerita" con l'inserimento in rosa di unche si è già integrato al meglio sia con il Toro, ma soprattutto con. Con il Lecce i due si sono cercati tantissimo per affinare la comunicazione e l'intesa e Inzaghi li ha premiati nel post partita: "lavorano bene insieme". E allora contro Gasperini, la ThuTa è pronta nuovamente a prendersi il palcoscenico.