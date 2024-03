Inter, Lautaro in gol con l'Argentina dopo un anno e mezzo. E che Carboni!

Lautaro Martinez si sblocca con l'Argentina. Dopo 16 partite senza gol in nazionale, l'attaccante dell'Inter segna il 3-1 in rimonta nell'amichevole giocata negli Stati Uniti a Los Angeles con la Costa Rica. Passata in vantaggio nel primo tempo in contropiede con Ugalde, che ribadisce in rete una respinta del portiere Walter Benitez. Nella ripresa Angel Di Maria pareggia con un magico sinistro su punizione sotto all'incrocio dei pali e Alexis Mac Allister ribalta il risultato con un colpo di testa dopo una traversa colpita da Tagliafico.



DIGIUNO INTERROTTO - Lautaro entra dalla panchina al 71' al posto di Garnacho e sei minuti più tardi fissa il risultato sul 3-1 con un destro incrociato in diagonale su assist di Rodrigo De Paul, due settimane dopo Atletico Madrid-Inter in Champions League. Il Toro interrompe così un digiuno di un anno e mezzo, infatti la sua ultima rete in nazionale era quella del 3-0 con Honduras il 24 settembre 2022.



E CHE CARBONI! - Negli ultimi dieci minuti c'è spazio anche per Nico Gonzalez e Valentin Carboni, entrambi vicini al gol: l'attaccante della Fiorentina con un cucchiaio salvato sulla linea, il giovane trequartista dell'Inter in prestito al Monza con una bellissima azione personale partita da metà campo.