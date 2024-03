Valentin Carboni: 'L'anno di Inter mi è servito. Che esultanza contro la Juventus!'

Valentin Carboni si racconta tra un sorso di mate e l'altro. L'attaccante classe 2005 del Monza, in prestito dall'Inter, parla a tutto campo al canale YouTube elitalo33, partendo dalle differenze tra Argentina e Italia a livello di giovanili: "Qualche differenza c'è. Per fortuna ho fatto sia lì che qui le giovanili e ho potuto prendere qualcosa da tutti e due i Paesi. Mi è servito per crescere e continuare a migliorare. In Argentina magari ti danno più cose individuali, mentre in Italia si gioca più di squadra. I ragazzi argentini saltano di più l'uomo, gli italiani giocano di squadra. A me piacciono tutti e due i modi, è importante avere entrambe le doti".



CONDIVIDERE LO SPOGLIATOIO CON GIOCATORI COME LAUTARO, BARELLA, BASTONI E CALHANOGLU - "Lo scorso è stato un anno in cui ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo. Molto bello giocare con questi giocatori, sono veramente fortissimi e ho imparato molto da loro".



SOMIGLIANZE TRA ARGENTINA E ITALIA - "Ho vissuto anche a Catania e sicuramente lì mi è sembrato un po' simile all'Argentina e allo stile sudamericano. Cose come la cultura... Le persone sono come eravamo abituati a vedere in Argentina. Non che qua non vada bene ma c'è differenza".



SACRIFICI PER LA CARRIERA - "Ce ne sono tanti da fare. Io, la mia famiglia, i miei fratelli abbiamo lasciato tutto per venire qua e inseguire il sogno di diventare calciatori professionisti. Magari abbandoni amici e momenti di divertimento, ma sono cose che servono a renderti anche più forte. Bisogna sempre inseguire i propri sogni".



GIOCARE NELLA STESSA SQUADRA DI SUO FRATELLO (FRANCO, OGGI ALLA TERNANA, NDR) - "Mi è piaciuto tanto, abbiamo fatto sei mesi insieme qui a Monza, anche dentro lo spogliatoio. Mi porto dietro questa esperienza e qualcosa da lui ho sicuramente imparato, cerco sempre di prendere il positivo. Cosa ho imparato da lui? La sua mentalità, di non arrendersi nelle difficoltà e dare il meglio per migliorarsi, in ogni allenamento. Anche quando le cose non vanno come ti aspetti devi continuare sempre, questo merito glielo do".



IL GOL PER CUI HA ESULTATO PIU' FORTE - "Quello alla Juventus. E in negativo il loro gol (stessa partita, ndr)".



AMICO NEL MONDO DEL CALCIO - "Correa".



IL GRUPPO DEL MONZA IN UNA PAROLA - "Uniti".



RIFERIMENTO NEL SUO RUOLO - "Messi o Dybala".



CHI FA IL MIGLIOR CALCIO D'EUROPA? - "Inter".



CHAMPIONS LEAGUE O MONDIALI? - "Mondiali".