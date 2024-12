Inter, Lautaro Martinez: "Ecco il segreto di Inzaghi e le differenze tra lui e Conte"

Getty Images

Il capitano, ha parlato del suo momento no in fase gol al Corriere della Sera e, tra le altre cose, ha confrontato il lavoro fatto per e con Antoniocon quello fatto con Simone, le sue parole.“Sono un attaccante ePerò si deve anche analizzare la partita che uno fa. E io iMarcussta più centrale e più avanzato, ma non è una cosa studiata: nasce dalla nostra intesa in campo. L’anno scorso spesso era lui che arretrava un po’ o si allargava, adesso

“Dopo la vittoria della Copa America sono tornato qualche giorno prima dalle ferie per l’infortunio die ho avuto qualche: il corpo a volte ti presenta il conto. Adesso però sto meglio.altre volte no: riposare mi piace poco, maLe due cose devono essere collegate e bisogna essere bravi a gestirsi. L’importante, anche quando le cose non riescono come vuoi tu, è dare sempre il 100 per cento. Questa è una cosa che mi porto dentro e cerco di trasmetterla alla squadra da capitano. Spero di sbloccarmi e che poi i gol arrivino tutti insieme. Del resto mi è già successo. L’importante è stare tranquilli e lavorare nel modo giusto. Sempre”.

“Secondo me Inzaghi è. Il suo segreto è chequindi ci capisce tantissimo e vive le cose come noi. Per me poi la fortuna è doppia, perché lui è stato attaccante e quindi mi lascia la testa libera e il sorriso. Sono cose molto positive.