Inter, Lautaro nella storia: superato Nyers, è primato assoluto

: grazie alla firma del 3-0 contro l'Empoli,La rete numero 134 con la casacca del club di Viale della Liberazione ha permesso a Lautaro di staccare Nyers (fermo a 133) in vetta a questa speciale classifica.Il tris nerazzurro nasce da un errore di Vasquez, fin qui tra i migliori in campo nella formazione avversaria. Il portiere toscano regala un pallone sanguinolento a Barella, abile ad appoggiare per l'inserimento del numero 10. Sinistro a incrociare, nulla da fare per l'estremo difensore dei toscani: con questa rete,