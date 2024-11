Inter, Lautaro raggiunge Maradona con l'Argentina: gol in mezza rovesciata VIDEO

AFP via Getty Images

¡G⚽️L DE ARGENTINA!

Lautaro Martinez raggiunge Diego Armando Maradona a quota 32 gol in carriera con la nazionale maggiore dell'Argentina. L'attaccante dell'Inter segna in mezza rovesciata su cross di Lionel Messi e decide la partita giocata in casa contro il Perù, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Lautaro è quinto nella classifica marcatori all-time dell'Argentina: davanti a lui ci sono soltanto l'irrangiungibile Messi (112 reti e ancora in attività), Batistuta (55), Aguero (41) e Crespo (35). Grazie a questa vittoria l'Argentina consolida il primo posto in classifica nel girone sudamericano con 25 punti, 5 in più dell'Uruguay che ha pareggiato 1-1 con il Brasile.