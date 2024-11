Inter, la condizione fisica di Lautaro è un caso, ma Taremi resta solo a guardare

Un terzo di stagione è ormai alle spalle e, ma se nelle dichiarazioni di facciata si esprime un concetto che ormai conosciamo a memoria, ovvero “Lautaro non sarà mai un problema ma sempre una soluzione”, la verità è che invece la forma fisica dell’argentino rappresenta una questione delicata e centrale ad Appiano Gentile.e invece la sensazione che offre da inizio stagione è quella di precarietà fisica. Una condizione inaccettabile per un calciatore del suo livello, anche se, come viene spesso rimarcato, ha potuto riposare poco a cavallo tra una stagione e l’altra. L’altra verità è che Lautaro non ha svolto preparazione estiva,In accordo con Scaloni, senza ombra di dubbio. Ma la vera domanda è proprio questa:Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, quello che sappiamo, invece, è che finora ci sono state tre soste e che Lautaro ha sempre risposto presente alla convocazione della nazionale. Ma non ne guadagnerebbe anche l’Argentina se l’attaccante nerazzurro si prendesse del tempo per ritrovare la propria forma migliore?

Intanto è ambiguo anche il suo impiego in nerazzurro, ciò che non si capisce è perché l’argentino sia sempre l’ultimo (o uno degli ultimi) a essere richiamato in panchina a partita in corso.Andando poi a creare una coppia poco assortita con Lautaro, visto che sia il “Toro” che l’ex Porto soffrono sul lungo. Il dubbio si insinua:Diventa forzata anche la questione del “più gioca e prima entra in forma”, visto che ormai un terzo di campionato è alle spalle.

Rimaniamo sempre fermi a una questione, Lautaro è il capitano e il calciatore più forte della rosa.Così, però, entreremmo in un altro capitolo, mentre qui la questione centrale riguarda Lautaro, e l’unica domanda da farsi è la seguente: perché dopo tre mesi dall’inizio del campionato l’Inter non è riuscita a metterlo in forma?